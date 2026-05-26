Рособрнадзор назвал разрешенные предметы на ЕГЭ-2026

Участникам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) разрешили держать на столе воду, лекарства и перекус. Об этом говорится в документе Рособрнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.

© Lenta.ru

Отмечается, что на столе участника ЕГЭ-2026 могут находиться экзаменационные материалы, ручка с черными чернилами, удостоверение личности, а также черновики, выданные организаторами.

Кроме того, на некоторых экзаменах участникам разрешено иметь при себе другие предметы. Например, на экзаменах по биологии, химии и географии разрешен непрограммируемый калькулятор, по математике — линейка, а по физике — оба этих предмета.

Ранее сообщалось, что выпускники из Подмосковья, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам, смогут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.