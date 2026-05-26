26 мая: какой праздник отмечают в России и мире

26 мая в мире отмечается Всемирный день рыжих людей. В России 26 числа празднуют День снежного барса, а православные верующие вспоминают святую Гликерию. День рождения отмечает Анжелика Варум. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечаются 26 мая и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День снежного барса на Алтае

Экологический праздник в честь снежного барса, или ирбиса, учредили в регионе в 2010 году с целью привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения данного вида животных.

Всего 87 снежных барсов живут на территории России в настоящее время

Сейчас снежный барс Тыва и Бурятия.

День российского предпринимательства

День предпринимателя — профессиональный праздник, который появился в России в 2007 году. Отмечается каждый год 26 мая.

Праздник закреплен указом президента России. Его ввели после того, как в стране был принят закон «О развитии малого и среднего предпринимательства».

Праздники в мире

Всемирный день рыжих

Существует две версии происхождения праздника. Согласно первой, День рыжих придумали сестры с роскошными огненными волосами. Таким образом они хотели поддержать всех рыжеволосых людей и научить их любить и ценить себя такими, какие они есть.

Вторая версия гласит, что праздник придумали рыжеволосые натурщицы: однажды голландский художник Ровенхорст объявил «кастинг» рыжеволосых моделей, ожидая, что к нему явятся не больше 15 девушек. Однако на смотрины пришли 150 красавиц. В итоге девушкам настолько понравилась встреча, что они решили собираться так каждый год.

Какие еще праздники отмечают в мире 26 мая

День матери в Польше; День независимости Грузии.

Какой церковный праздник 26 мая

День памяти святой Гликерии

Святая Гликерия, Рима. Рано лишившись родителей, она сблизилась с христианами и горячо уверовала в Христа.

Однажды по императорскому приказу в городе, где жила Гликерия, был объявлен общий день поклонения Зевсу. Тогда девушка решила твердо стоять за свою веру и явилась на праздник с начертанным на лбу крестом. Она встала на возвышение, освещенное лучами солнца, чтобы все собравшиеся точно смогли ее увидеть.

По легенде, когда Гликерия начала молиться о том, чтобы каменное изваяние Зевса рухнуло, внезапно раздался гром, и статуя раскололась на мелкие куски. За это власти приговорили девушку к прилюдным пыткам, но ни одна из них не смогла лишить жизни мученицу. Тогда она, истерзанная, сама попросила Бога принять ее в Царство Небесное.

Какие еще церковные праздники отмечают 26 мая

День памяти праведной Гликерии Новгородской; День памяти святого мученика Александра Римского; День памяти иеромонаха и мученика Сергия Тихомирова.

Приметы на 26 мая

Если 26 мая появились комары— летом будет много ягод. Разбить посуду в этот день — к несчастью. Если убить 26 мая одного комара — на его место прилетит целая дюжина.

Кто родился 26 мая

Хелена Бонем Картер Лондоне в семье с аристократическими корнями. Сниматься в кино начала еще в детстве, но большая слава пришла к ней после выхода фильма «Бойцовский клуб». Также актриса снималась в картинах Тима Бертона «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Алиса в стране чудес» и других. Поклонникам саги о Гарри Поттере она известна по роли Беллатрисы Лестрейндж.

В начале карьеры Анжелика Варум работала бэк-вокалисткой на студии своего отца и играла на бас-гитаре в группе «Комбинация». Популярность пришла к артистке в начале 1990-х, ее песня «Городок» стала визитной карточкой одноименной передачи. С 2000 года Варум замужем за музыкантом Леонидом Агутиным, с которым ее связывают еще и долгие годы сотрудничества.

Кто еще родился 26 мая

Артур Сопельник (35 лет) — российский актер; Ленни Кравиц (62 года) — американский певец; Ольга Зубкова (57 лет) — российская актриса дубляжа; Людмила Петрушевская (88 лет) — советская и российская писательница и поэтесса.