В Чите нашли пропавшую девочку

Полиция в Чите нашла 12-летнюю девочку, пропавшую 25 мая, с ней все в порядке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

"Она найдена в селе Застепь в Чите, с ней все в порядке. Сейчас с девочкой и законными представителями работают сотрудники полиции, выясняя причину ухода из дома, и где она находилась", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что девочка 2013 года рождения ушла из дома по улице Энтузиастов в Чите и пропала. В поисках были задействованы полицейские и волонтеры Забайкальской региональной общественной организации "Поисковый отряд имени Кости Долгова".