Гоблин назвал двух единственных друзей России

Известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына двумя единственными союзниками России за рубежом. Мнением он поделился в эфире радиостанции Sputnik, запись опубликована в «VK Видео».

Рассуждая на тему введенных против России экономических санкций, Пучков призвал соотечественников не придерживаться «иллюзий, что у нас какие-то волшебные друзья повсюду».

«Друг у нас один — Ким Чен Ын. И Александр Григорьевич Лукашенко. Вот наши все друзья», — сказал блогер.

Гоблин предположил, что остальные страны в трудную для России минуту воспользуются ее положением и попытаются нажиться на нем.

Ранее стало известно, что Пучкову вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Он опубликовал фото, на котором позирует с наградой.

Перед этим сообщалось, что блогер сравнил жизнь в СССР и современной России. Гоблин заявил, что сегодня россияне в плане изобилия живут гораздо лучше, чем советские граждане.