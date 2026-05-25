В Иркутскую область вернулась зима

Заморозки, снегопад и сугробы по колено. В Иркутскую область за неделю до наступления календарного лета неожиданно вернулась зима.

Заснеженные дороги, улицы, дворы. Не такую картину ожидали увидеть жители региона в конце мая. Температура ночью опускалась до минус пяти. Пока в одних районах метель, в других - ливни с грозами и ураганом. В Новороссийске ветер вырвал часть забора и забросил его на провода электропередачи.

А в Белгороде устраняют последствия сильных дождей с градом. В результате непогоды подтоплены подъезды домов, повалены деревья, повреждена кровля здания.