Россиян призвали «заслужить» пользоваться интернетом

Российский философ и политолог Александр Дугин в беседе с телеведущей Ксенией Собчак заявил, что доступ к интернету в стране должен предоставляться избирательно — «порционно за хорошее поведение». По его мнению, пользоваться сетью нужно учиться и этот доступ надо «заслужить», передает «Пул №3».

Свою мысль философ проиллюстрировал ситуацией с ограничением работы Telegram. Как только мессенджер начали глушить, люди стали активнее проводить время на улице, общаться, свистеть на дачах и в городе — это напомнило Дугину «нормальную жизнь», когда люди встречались лично, а не переписывались из разных углов одной квартиры.

Политолог считает, что постепенный уход в виртуальный мир заставляет людей терять себя. Он предложил не отказываться от интернета резко, а попробовать в теплое время года — с весны до осени — больше жить «настоящей жизнью», посещать кафе и общаться очно.

Ранее сообщалось, что сегодня, 25 мая, жители разных регионов России массово жалуются на перебои с интернетом и мобильной связью. Согласно данным сервиса Downdetector, больше всего проблем фиксируется в крупных городах. В Москве за сутки поступило 2900 обращений, в Московской области — 1900, в Санкт-Петербурге — 2100.