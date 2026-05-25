25 мая: какой праздник отмечают в России и мире

25 мая во всем мире отмечают День пропавших детей. В России свой профессиональный праздник отмечают филологи, а экологи и неравнодушные к животным люди празднуют День нерпенка. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 25 числа по всему миру, а также кто из знаменитостей родился в этот день.

© Lenta.ru

Праздники в России

День филолога в России

Филологи отмечают свой профессиональный праздник 25 мая, сразу после Дня славянской культуры и письменности. День филолога впервые отметили в 1989 году по инициативе преподавателей и студентов МГУ. В том же году праздник был утвержден постановлением ЮНЕСКО.

День нерпенка

Прежде всего этот праздник отмечают жители Сибири, ведь нерпа — единственное млекопитающее среди обитателей озера Байкал. Детенышей нерпы еще называют бельками — за их белоснежный и пушистый покров.

День нерпенка впервые отметили в Иркутске в 2003 году по предложению волонтеров из местной организации «Школа молодого лидера». Цель торжества — напомнить людям о том, как важно защищать нерпят от браконьеров, которые отлавливают животных из-за высокого спроса на их мех.

Праздники в мире

Международный день пропавших детей

25 мая 1979 года американский школьник Итан Патц впервые отправился на учебу один и пропал. Отец Итана, будучи фотографом, договорился с производителем молока, чтобы снимки сына напечатали на коробках продукции. В итоге новость о пропаже мальчика облетела всю страну, и вскоре таким же способом начали искать других пропавших детей.

Спустя четыре года после пропажи Итана, 25 мая 1983 года, президент США Рональд Рейган учредил Национальный день ​​пропавших без вести детей. Позже его стали отмечать по всему миру.

День Африки

День Африки был Эфиопии Аддис-Абебе при создании Организации африканского единства, куда вошли 30 на тот момент независимых стран континента. Праздник призван объединить народы Африки, чтобы воплотить в жизнь совместные меры для обеспечения самостоятельного развития, мира и процветания континента.

В ходе торжественных мероприятий африканские государства представляют свои достижения, рассказывают об основных этапах развития, актуальных проблемах и путях их решения.

Какие еще праздники отмечают в мире 25 мая

День полотенца; Всемирный день Таро; День независимости Иордании.

Какой церковный праздник 25 мая

День прославления святого Ермогена (Гермогена), патриарха Московского

Предположительно, святой Ермоген Смуты, будучи патриархом, Ермоген стал главным вдохновителем двух народных ополчений. Он рассылал грамоты по городам с призывами восстать против чужеземцев и наставлял руководителей народных войск. Правда, до освобождения столицы Мининым и Пожарским Ермоген не дожил — в 1612 году он ушел из жизни в земляной темнице Чудова монастыря.

Павел Чистяков. «Патриарх Гермоген в темнице отказывается подписать грамоту поляков». 1860. Музей Российской академии художеств, Санкт-Петербург. Фото: Public domain / WikipediaКакие еще церковные праздники отмечают 25 мая День памяти преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита; День памяти святителя Германа, патриарха Константинопольского; День памяти святителя Епифания, епископа Кипрского. Приметы на 25 мая Если на болотах начинают зацветать кувшинки, значит заморозки закончились. Утренний туман 25 мая предвещает скорое потепление. Если рябина пышно цветет — урожай льна будет богатым. Кто родился 25 мая Георгий Гречко (1931-2017)

В конце 1950-х Георгий Гречко принимал участие в подготовке запуска первого искусственного спутника Земли и других советских космических аппаратов. Позже он совершил три космических полета общей продолжительностью более 134 суток и один выход в открытый космос на один час 28 минут. В 1975 и 1978 годах Георгий Гречко был удостоен звания Герой Советского Союза. Именем космонавта названа малая планета, которую он открыл во время первого космического полета.

Первая слава пришла к Кристине Орбакайте уже в 13 лет благодаря главной роли в фильме «Чучело». В начале 1990-х она прославилась как эстрадная певица, среди наиболее популярных песен: «Каждый день с тобой», «Губки бантиком», «Да-ди-дам», «Май», «Свет твоей любви». Также Орбакайте продолжила сниматься в кино, широкому зрителю она запомнилась по ролям в картинах «Виват, гардемарины!», «Любовь-морковь», «Московская сага» и других.

Кто еще родился 25 мая

Иэн Маккелен (87 лет) — британский актер; Олег Даль (1941-1981) — советский актер; Александр Калягин (84 года) — советский актер, основатель и худрук театра Et Cetera; Киллиан Мерфи (50 лет) — ирландский актер; Октавия Спенсер (56 лет) — американская актриса.