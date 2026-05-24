Синоптик Ильин: в Петербурге с 28 мая днём ожидается до +9 °C

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что на неделе с 25 по 31 мая в Санкт-Петербурге ожидается похолодание.

Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru. По словам специалиста, в понедельник и вторник в городе местами возможны небольшие кратковременные дожди, днём температура составит +14...+17 °C, ночью — +6...+10 °C.

В среду, четверг и пятницу в городе похолодает до +9...+11 °C днём и +1...+6 °C ночью. Вероятность дождей сохранится 27 и 28 мая, а 29 мая осадков не ожидается, при этом утром возможен туман.

Ильин добавил, что в выходные будет облачно и дождливо. Ночью температура составит около +5 °C, днём 30 мая ожидается +8...+10 °C, 31 мая — +11...+13 °C.

