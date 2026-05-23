Гендиректор Эрмитажа получил высшую награду Сербии

Орден Сербского флага I степени вручили генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Госнаграду вручил министр культуры Сербии Никола Селакович, пишет РИА Новости.

Селакович назвал огромной честью от имени президента Республики Сербия Александра Вучича передать Пиотровскому высшую награду Республики Сербия.

" Этой наградой Республика Сербия и ее президент благодарят Вас за выдающийся вклад в развитие отношений между Российской Федерацией и Республикой Сербия... Счастливы те народы, где ордена вручаются не только военным, но и работникам культуры", - прокомментировал награждение он.

Орденом Вучич наградил Пиотровского за особые заслуги в развитии международных отношений и выдающийся вклад в развитие и укрепление мирного сотрудничества и дружественных отношений между Сербией и другими странами. Гендиректор Эрмитажа поблагодарил главу Сербии, министра культуры страны и своих сербских коллег, которые занимались созданием и проведением Дней Эрмитажа в Сербии.

Сейчас Эрмитаж развивает в Сербии проекты, связанные с сохранением культурно-исторического наследия: курирует Российско-сербскую археологическую экспедицию в Воеводине, с 2023 года проводит в Белграде Дни Эрмитажа.

После вторых Дней Эрмитажа в Исторический музей Сербии поступили копии девяти портретов русских военачальников и государственных деятелей сербского происхождения из собрания российского музея. Накануне директор Эрмитажа прокомментировал инцидент с посетителем на троне.