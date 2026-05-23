Газманов даст до 50 концертов в юбилейном туре

Народный артист России Олег Газманов даст до 50 концертов в рамках своего юбилейного концертного тура. Об этом артист рассказал в беседе с ТАСС, отметив, что его "ключевые" песни не помещаются в двухчасовую концертную программу.

"Я думаю, что будет в течение тура от сорока до пятидесяти концертов. Это мои традиционные песни, "неубиваемые", которые все поют и хотят петь вместе со мной на концертах. И очень много новых песен, прямо много. Я за последние три года написал больше песен, чем за предыдущие 10 лет", - сказал собеседник агентства.

Артист рассказал, что у него так много хитов, что они не помещаются в концертную программу.

"И проблема как раз не в том, чтобы создать какое-то новое шоу, а в том, как бы правильно срежиссировать его, чтобы как-то постараться успеть спеть самые ключевые песни. Хитов очень много, они уже не помещаются в двухчасовой концерт", - добавил артист.

Ранее Газманов в беседе с ТАСС рассказывал, что к своему 75-летию в 2026 году запустит большой тур, который охватит города России и других стран.