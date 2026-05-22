Бондарчук допустил, что ИИ заменит актеров

Режиссер, продюсер Федор Бондарчук допустил, что актеров в кино заменит ИИ, но выступает против этого. Своим мнением он поделился с гостями и участниками Международного форума креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу", который проходит в Улан-Удэ.

"Недавно появились ролики с ИИ-актерами. Если раньше я их мог увидеть, [идентифицировать], - по глазам, где-то по психофизике, по физике, то сейчас это выглядит очень убедительно и страшно. Заменят ли они актеров? Допускаю, что заменят", - сказал Бондарчук.

Он подчеркнул, что в этом плане он не поддерживает использование ИИ и выступает за людей - профессиональных актеров, которые проходят классическую школу актерского мастерства. "Везде в мире поднялся большой скандал, актерские гильдии сопротивляются этому и правильно делают. Возникают морально-этические вопросы, с кого списан этот характер? Если глаза будут Светланы Ходченковой, Сергея Безрукова, а говорить он будет с интонацией Сергея Бурунова, то почему так? Возникают глобальные вопросы", - поразмышлял Бондарчук.

ИИ как инструмент

Вместе с тем, режиссер отметил, что ИИ упрощает и удешевляет кинопроизводство в техническом плане. "Это удешевляет производство компьютерной графики. ИИ уже давно уже внедрен в монтажные программы, что ускоряет производство первого драфта в монтажной версии, как инструмент это очень удобно, - сказал Бондарчук. - Если говорить про звук, тут мы тоже давно пользуемся ИИ".

