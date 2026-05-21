В День полярника в Москве открыли кабинет-музей Чилингарова

Окунуться в жизнь легендарного исследователя Арктики и Антарктики Артура Чилингарова можно в мемориальном кабинете ученого в Штаб-квартире Русского географического общества в Москве. Кабинет-музей был открыт 21 мая, в День полярника.

Первый вице-президент РГО, первый президент Ассоциации полярников, специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров был одним из самых выдающихся полярных исследователей не только России, но и всего мира. Именно он стал инициатором учреждения Всероссийского дня полярника, который отмечается 21 мая.

«Открытие мемориального кабинета Артура Николаевича Чилингарова в День полярника — событие глубоко символичное: именно по его инициативе в России появился этот праздник. (…) Герой Советского Союза и Российской Федерации, он своим примером показал, что для русского исследователя нет недостижимых полюсов и нерешаемых задач», — отметил первый вице-президент РГО Артем Манукян.

Он подчеркнул, что обстановка рабочего кабинета ученого-океанолога, члена-корреспондента РАН оставлена без изменений, чтобы можно было увидеть, «в какой атмосфере он работал и какой вклад внес в укрепление позиций России как великой полярной державы».

Кабинет станет частью экскурсионного маршрута по Штаб-квартире РГО, там можно увидеть личные вещи исследователя: фотографии с семьей и друзьями, экспедиционные снимки, а также альбомы, запечатлевшие его работу на Северном и Южном полюсах. На некоторых снимках и друзья ученого - Жак-Ив Кусто, Юрий Сенкевич, Тур Хейердал.

В экспозиции также представлена модель самолета Ан-3Т, на котором в 2002 году Артур Чилингаров долетел до Южного полюса, доказав возможность использования легкой авиации в Антарктиде.

Посетители смогут ознакомиться и с библиотекой полярника, включающей и написанные им книги — «Очерки по географии Арктики», «В центре Арктики». Особое место в кабинете занимает и копия Большой золотой медали РГО — одной из главных научных наград, полученных Артуром Чилингаровым.

Также в Штаб-квартире Русского географического общества в Москве работает несколько выставок, посвященных исследованиям ученого. В том числе и о легендарной арктической глубоководной экспедиции «Арктика-2007» на Северный полюс, в ходе которой Артур Чилингаров впервые совершил погружение на глубоководном аппарате «Мир-1», собрав доказательства принадлежности хребта Ломоносова к континентальному шельфу Российской Федерации.

Посетить мемориальный кабинет Артура Чилингарова можно в рамках новой экскурсионной программы «Герои РГО: географические подвиги в лицах». Первая экскурсия состоится 12 июня в День России. Приобрести билеты можно на сайте Русского географического общества.