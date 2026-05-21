Улицу имени Жириновского открыли в Уфе

В Уфе была официально открыта улица имени скончавшегося главы партии ЛДПР Владимира Жириновского.

Как сообщает региональное отделение партии в Башкирии, торжественное открытие провёл председатель комитета Госдумы по международным делам, нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Видео открытия было опубликовано на официальной странице отделения политической силы. Улица находится в Демском районе Уфы.

Ранее сообщалось, что выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» была представлена в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.