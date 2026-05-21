Улицу имени Жириновского открыли в Уфе
В Уфе была официально открыта улица имени скончавшегося главы партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Как сообщает региональное отделение партии в Башкирии, торжественное открытие провёл председатель комитета Госдумы по международным делам, нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Видео открытия было опубликовано на официальной странице отделения политической силы. Улица находится в Демском районе Уфы.
Ранее сообщалось, что выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» была представлена в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.