Названы опасные виды клещей в России

В России наиболее распространены три вида опасных клещей, рассказал ведущий эксперт лаборатории CMD Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, пишет РИА Новости. Это - европейский лесной, таежный и луговой (собачий). Именно они считаются переносчиками опасных для человека инфекций.

Однако, уточнил эксперт, в южных регионах страны, например, в Крыму и на Кубани встречается еще один вид клещей - Hyalomma, они могут заразить лихорадкой Крым-Конго.

Между тем, первые признаки плохого самочувствия после укуса клеща могут появиться в течение нескольких дней или даже недель, рассказал "РГ" врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов. Он пояснил, что инкубационный период различных заболеваний, передающихся клещами, может варьироваться. В числе симптомов, которые могут свидетельствовать об укусе клеща и возможном заражении, Кутушов назвал повышение температуры тела, озноб, головную боль, мышечные боли, слабость, усталость, увеличение лимфатических узлов. В некоторых случаях могут появиться кожные высыпания, боли в суставах, нарушения со стороны нервной системы. При возникновении каких-либо из этих симптомов врач рекомендовал немедленно обратиться за медицинской помощью.

Терапевт Поликлиника.ру Антон Любимов подчеркнул, что желательно клеща не удалять самостоятельно, а обратиться в медицинскую организацию. Там специалист извлечет паразита и отправит его в лабораторию на диагностику инфекций. Важно, что клещ должен быть живым при отправке. Так же человека проконсультируют по экстренной профилактике. Если обратиться в медицинскую организацию нет возможности, можно аккуратно удалить клеща самостоятельно, говорит Любимов. Однако нельзя мазать клеща маслом, лаком для ногтей и прочими средствами. После того, как клещ удален, место укуса нужно обработать раствором антисептиков, например, перекисью водорода.

Токсиколог Кутушов напомнил, что клещи переносят такие опасные инфекции, как клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз, анаплазмоз, туляремию и другие. Клещевой энцефалит - это вирусное заболевание, поражающее нервную систему. Оно может привести к тяжелым последствиям, таким как паралич, инвалидность и даже смерть. Боррелиоз (болезнь Лайма) - это бактериальное заболевание, которое может поражать различные органы и системы организма, включая кожу, суставы, нервную систему и сердце. Эрлихиоз и анаплазмоз - это бактериальные инфекции, которые вызывают лихорадку, головную боль, мышечные боли и другие симптомы, похожие на грипп. Туляремия - это бактериальная инфекция, которая может поражать кожу, лимфатические узлы, глаза и легкие.