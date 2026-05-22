Россияне назвали лучшего лидера стран СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян к лидерам стран СНГ. О лучшем, по мнению граждан России, лидере сообщает аналитический центр ВЦИОМ.

В поддержку Лукашенко высказались 75 процентов россиян. Следом за ним идут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (25 процентов), президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (8 процентов) и премьер-министр Армении Никол Пашинян (7 процентов).

«Беларусь — единственная страна на постсоветском пространстве, где доверие к лидеру не только сохраняется, но и устойчиво растет на всем протяжении наблюдений. Рост доверия особенно заметен с 2014 года, с тех пор тренд остается устойчиво положительным», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину стало доверять больше граждан. Их процент составляет 74 пункта рейтинга. Работе правительства положительную оценку дали 47 процентов респондентов.