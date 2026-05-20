Суточный рекорд тепла для 20 мая обновлен в Москве

Температура воздуха в Москве достигла отметки в плюс 30 градусов — рекордного значения для 20 мая. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что в столице рекордная жара сохраняется второй день подряд.

— Сегодня к 14 часам температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в плюс 30 градусов. Таким образом, оказался обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха, продержавшийся 139 лет, с 20 мая 1897 года, — пояснил синоптик.

При этом точное значение нового рекордного показателя станет известно после 21:00, когда будут сняты данные с максимальных термометров, добавил Леус в своем Telegram-канале.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 20 мая и 21 мая станут самыми жаркими днями на текущей неделе в столице — воздух прогреется до плюс 32 градусов. Кроме того, температура будет на 8–10 градусов выше привычной для этого времени года.

18 мая в Гидрометцентре России сообщили, что аномально жаркая погода ожидается в Москве и области всю предстоящую рабочую неделю. В связи с жаркой погодой в области был объявлен «оранжевый» уровень опасности.