Умер академик РАН Вадим Покровский

Эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский умер 20 мая в возрасте 71 года.

Об этом сообщили в научно-исследовательском институте медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, где Покровский был членом Ученого совета и заведующим лабораторией постгеномных технологий.

"20 мая 2026 года на 72-м году жизни скоропостижно скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский", - говорится в сообщении.

В Институте отметили, что биография Покровского неразрывно связана с профилактической медициной, он внес огромный вклад развитие теории и практики российской эпидемиологии, что способствует снижению заболеваемости и смертности населения России от инфекционных болезней.