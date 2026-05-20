Умер академик РАН Вадим Покровский
Эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский умер 20 мая в возрасте 71 года.
Об этом сообщили в научно-исследовательском институте медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, где Покровский был членом Ученого совета и заведующим лабораторией постгеномных технологий.
"20 мая 2026 года на 72-м году жизни скоропостижно скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский", - говорится в сообщении.
В Институте отметили, что биография Покровского неразрывно связана с профилактической медициной, он внес огромный вклад развитие теории и практики российской эпидемиологии, что способствует снижению заболеваемости и смертности населения России от инфекционных болезней.
"Огромную часть своей жизни и научной деятельности он посвятил проблемам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и сопутствующих ей заболеваний. Он создал научную школу, подготовил огромное число специалистов в области противодействия распространению ВИЧ", - говорят в Институте.