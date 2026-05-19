Алена Яковлева рассказала о скандале в Театре сатиры

Народная артистка России Алена Яковлева рассказала о скандале, который разгорелся на фоне отмены спектакля к ее юбилею. Об этом сообщает News.ru.

Во время Церемонии вручения Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения Яковлева заявила, что художественный руководитель театра Евгений Герасимов тратит деньги на постановки с другими актерами, но спектакль к ее юбилею отменили. По ее словам, после этого в театре произошло большое собрание.

«Я задавала неудобные вопросы художественному руководителю <...> Он потратил деньги не только на юбилеи, он потратил деньги на девять других спектаклей — с собой, приглашенной студийной актрисой и с другими приглашенными артистами. А у нас зарплата 35-40 тысяч в театре», — заявила она.

Напомним, что ранее Яковлева заявила, что мечтала отметить юбилей на сцене Театра сатиры, исполнив роль в новом спектакле «Визит дамы». Но эти планы отменили.