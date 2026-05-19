На «Битве экстрасенсов» попытались вызвать дух Эпштейна

Участник 25-го сезона шоу «Новая битва экстрасенсов» Артем Бесов попытался вызвать дух скандально известного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Бесов решил вызвать дух Эпштейна, чтобы пройти одно из испытаний: в нем от участника «Битвы экстрасенсов» требовалась найти среди фотографий известных преступников, повернутых обратной стороной, снимок финансиста-педофила.

Для ритуала Бесов зажег свечи и произнес несколько фраз. «Есть связь с покойником», — вскоре констатировал он. Позднее участник шоу задул свечи и уточнил, что ему было сложно связаться с духом Эпштейна, так как к нему одновременно обращаются многие. В конце испытания Бесову удалось найти финансиста на фото.

Ранее федеральный суд США опубликовал предсмертную записку Эпштейна. В ней преступник, в частности, писал о безрезультатном расследовании в отношении него. Подлинность рукописи установить не удалось.

Эпштейна не стало в 2019 году. Его нашли без признаков жизни в камере тюрьмы Нью-Йорка, где преступник ждал суда после обвинений в торговле несовершеннолетними.