В Петербурге пропал мобильный Интернет

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге упала скорость мобильного Интернета. Ограничения ввели из-за угрозы атак беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Возможно понижение скорости мобильного Интернета", — написал он.

Режим опасности объявили 19 мая около 11:00.

Перебои зафиксированы в Лужском, Кингисеппском и Волосовском районах, отмечают местные каналы. У жителей возникли проблемы с оплатой по картам, не открываются банковские приложения, не работает оплата парковок.

Власти попросили сохранять спокойствие и отслеживать официальную информацию.