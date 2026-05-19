Определены финалисты конкурса "Самая красивая страна"

Эксперты фотоконкурса Русского географического общества "Самая красивая страна" назвали финалистов. Всего на этот конкурс (он 12-ый по счету) 9,5 тыс. авторов направили 60 тыс. снимков.

В финал вышли десятки кадров, но один можем выбрать мы сами. Для этого надо зайти на сайт проекта и отдать голос за самый интересный (на ваш личный взгляд) снимок из числа работ-финалистов. Специальных знаний не требуется, голосуйте сердцем. Автор снимка-победителя народного голосования получит приз зрительских симпатий.

При всей кажущейся простоте выбора придется потрудиться. Однако самую сложную работу за вас уже сделали эксперты - международно признанные мастера фотографии дикой природы, путешественники, главные редакторы специализированных журналов. Из упомянутых 60 тысяч фото они выбрали лучшие, а затем из них - самые лучшие: по десять в каждой из номинаций основного конкурса и по пять - в каждой из номинаций конкурса "Самая красивая страна глазами детей".

Задача зрителей - в срок не позднее 31 мая 2026 года отдать голос.

Летом жюри вновь соберется и определит победителей и обладателей вторых и третьих мест в каждой номинации.

Как сообщили в пресс-службе РГО, "авторы лучших кадров получат приз в размере 250 тыс. руб. Победителей конкурса "Самая красивая страна глазами детей" ждет награда в размере 100 тыс. руб. Кроме того, предусмотрены специальные призы, вручаемые партнерами проекта, - "Заповедная Россия" от банка ВТБ, "Снято на ловушку" от АНО "Центр "Амурский тигр" и компании "ФосАгро", "Природный арт-объект" от благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". 10 финалистов из числа наиболее активных участников конкурса за все годы заберут особый приз - фототур в национальный парк "Сайлюгемский" вместе с РГО. В конце лета они получат возможность сделать уникальные кадры в атмосфере дикой природы в компании опытных фотографов".