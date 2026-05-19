Крысы атаковали двор в российском городе

Жители Владивостока пожаловались на десятки крыс, атаковавших двор. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, незваные гости захватывают город ежегодно с приходом тепла. На этот раз от них страдают жители улицы Адмирала Смирнова. По словам местных жителей, крысы бегают возле автомобилей и мусорных баков. Люди боятся, что животные проникнут в машины и станут грызть проводку.

Уточняется, что в администрации уже требовали от управляющей компании «Развитие» провести очередную дератизацию.

Ранее на нашествие крыс и тараканов пожаловались жильцы многоэтажных домов в Казани неподалеку от театра Камала.