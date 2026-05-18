Бывший парень Дианы Шурыгиной обвинил ее в краже

Предприниматель Святослав Гусев обвинил свою бывшую девушку — скандально известную Диану Шурыгину — в краже денег и вещей на 2,8 миллиона рублей и написал на нее заявление в полицию, передает издание Super.ru.

По словам Гусева, когда он вернулся из командировки домой, то не обнаружил в квартире, которую использовал как склад, сейфа с наличными, документов, ноутбука, игровой приставки и другой техники. При этом следов взлома не было. Доступ в помещение имела не только сама Шурыгина, но и ее помощницы.

Бизнесмен подчеркнул, что в доме установлены камеры видеонаблюдения — по их записям можно попытаться установить, кто именно вынес имущество. Гусев добавил, что хранил в квартире не только свои вещи, но и оборудование других людей, которое ему доверили на хранение. «Получается, что я и свое потерял, и другим теперь должен возмещать, — посетовал предприниматель.

Сама Шурыгина отрицает свою причастность к происшествию, информирует «360.

О помолвке Дианы Шурыгиной с предпринимателем Святославом Гусевым стало известно в феврале 2025 года, однако свадьба сорвалась. Гусев — криптоинвестор и блогер, который делится опытом в сферах бизнеса, IT и криптовалют.

В марте 2016 года 16-летняя Диана Шурыгина из Ульяновска стала жертвой изнасилования на вечеринке. В декабре 2016 года Ленинский районный суд Ульяновска признал 21-летнего местного жителя Сергея Семенова виновным в этом инциденте, его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Позже приговор обжаловали, и срок смягчили до трех лет и трех месяцев колонии общего режима. Спустя год Сеенов вышел на свободу условно-досрочно. Шурыгина стала героиней нескольких выпусков телешоу, а ее история активно муссировалась в СМИ. Мнение общественности разделилось: девушку обвиняли в распущенности и лжесвидетельстве. После телеэфиров она завела блог, попробовала себя в роли певицы и диджея, вышла замуж и развелась. Ее брак с видеооператором Андреем Шлягиным продлился два года.