Директор Эрмитажа прокомментировал инцидент с троном

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что инцидент с посетителем музея, который забрался на Большой императорский трон в Георгиевском зале, является актом вандализма.

Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

"Мы имеем дело с явным актом вандализма, причем вооруженного", — подчеркнул Пиотровский.

Он добавил, что подобные поступки представляют угрозу для культурных заведений, требуют жесткого реагирования, мешают другим посетителям и создают опасность.

Днем 17 мая мужчина сел в тронное кресло в Георгиевском зале Эрмитажа и начал громко зачитывать какие-то принесенные с собой бумаги. Очевидцы услышали, что он бизнесмен. Звучали слова про взятки, кредиты и разорение оратора.

Когда работник музея попытался остановить нарушителя, тот достал два ножа. Росгвардейцы задержали мужчину и доставили в полицию. При обыске в его обуви нашли японский нож.