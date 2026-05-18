Замгубернатора Самарской области покидает свой пост

Вице-губернатор Дмитрий Яковлев покидает правительство Самарской области. Об этом на оперативном заседании сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев, пишет kp.ru.

На прощание губернатор поблагодарил Яковлева за работу и наградил его почетным знаком "За служение людям".

Дмитрий Яковлев начал работать в правительстве Самарской области осенью 2024 года. Тогда он был назначен на должность помощника губернатора по вопросам развития профессионального спорта и созданию объектов спортивной инфраструктуры. В декабре того же года Самарская губернская дума согласовала его кандидатуру на пост вице-губернатора региона. Слухи об отставке чиновника начали появляться в начале мая 2026 года.

Яковлев также является председателем совета директоров футбольного клуба "Крылья Советов". Этот пост сохранится за ним.

13 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Временно исполнять обязанности главы Белгородской области будет генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине. Врио губернатора Брянской области назначен выпускник "школы губернаторов" Егор Ковальчук.