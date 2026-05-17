Маргарита Симоньян провела жесткую аналогию роли Украины в глобальном конфликте. По ее мнению, западные игроки не планируют долгосрочных отношений, а лишь утилитарно используют киевский режим в качестве защитного барьера. Фрагмент интервью опубликовало издание «Вести».

Симоньян сравнила нынешнюю тактику Вашингтона и Брюсселя с использованием медицинских латексных перчаток в разгар пандемии. Она пояснила, что реальные боевые действия ведутся руками самих западных держав, однако вся грязная работа выполняется через прослойку. Украина в этой конструкции служит той самой тонкой, но пока еще прочной оболочкой.Главред подчеркнула, что подобные предметы являются одноразовыми. Как только материал изнашивается или появляется угроза заражения, его безжалостно утилизируют. Она убеждена, что именно такая судьба уготована Киеву после того, как он перестанет быть удобным инструментом. В качестве параллели Симоньян привела расчеты США воевать с Ираном руками ОАЭ.