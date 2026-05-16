Умерла певица Резеда Кадырова

Ушла из жизни заслуженная артистка Татарстана Резеда Кадырова. Об этом сообщает "МК".

Певице было 65 лет. В январе 2026 года женщина пережила потерю — скончался ее супруг Данис.

Информация о месте и времени прощания с Кадыровой будет объявлена позже. Резеда Кадырова родилась 22 апреля 1961 года в населенном пункте Уразбахтино Мамадышского района. После филологического факультета Казанского государственного университета она работала в школе учителем и завучем.

Заняться музыкой ей посоветовал драматург Туфан Миннуллин. Успехом пользовались ее песни на татарском языке "Шәмдәлләр", "Әнием миләше" и "Мәхәббәт җимешләре".

До этого на 86-м году жизни умерла заслуженная артистка России, певица Галина Ненашева. Ненашева — советская и российская эстрадная певица, которая получила широкую известность в эпоху СССР. Она была лауреатом программы "Песни года", а кроме того — победительницей и призером ряда международных конкурсов.