Актер из «Счастливы вместе» и «Следа» погиб в зоне СВО

Актер Павел Чернявский погиб в зоне спецоперации в возрасте 40 лет. Информация об этом появилась на портале «Кино-театр.ру».

Отмечается, что Чернявский заключил контракт с Министерством обороны в декабре 2025 года. Погиб 3 марта 2026 года. Обстоятельства смерти знаменитости не уточняются. Чернявского похоронили в родном Омске.

Чернявский родился 31 мая 1986 года. Окончил курсы актерского мастерства в Новосибирском театральном институте по специальности, а также факультет культуры и искусств Омского государственного университета имени Достоевского. Актер в разное время выступал в екатеринбургском театре «Театрон», театральном агентстве «Арт-Партнер», а также в театре имени Ермоловой.

На счету Чернявского свыше 39 работ в кино и сериалах. В их числе «След», «Счастливы вместе», «Чернобыль», «Балабол», «Опасная близость», «Иван да Мадина» и другие.