Блогер Лерчек проходит пятый курс химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, проходит пятый курс химиотерапии — ранее у нее нашли рак желудка четвертой стадии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Лерчек.

Как рассказала блогер, всего ей придется пройти девять курсов химиотерапии. Лечение проходит в НМИЦ Онкологии имени Блохина.

«Сегодня моя пятая химия. Пятая из девяти», — рассказала Лерчек в соцсетях.

Напомним, что ранее в отношении девушки были возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и по обвинению в отмывании денег. В феврале 2026 года Лерчек родила сына, но уже на следующий день у нее обнаружили рак желудка 4-й стадии с метастазами в легких. Из-за заболевания уголовное дело было заморожено, а Лерчек освободили из-под домашнего ареста.

