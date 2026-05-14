Онищенко рассказал, как защититься от хантавируса

Лучшая защита от хантавирусной инфекции заключается в соблюдении правил личной гигиены и проведении дератизации на загородных участках. Об этом рассказал академик РАН эпидемиолог Геннадий Онищенко на брифинге «Вспышка хантавируса: Грозит ли миру новая эпидемия?».

— Надо соблюдать гигиену. Надо на загородных участках, если вы находитесь и живете в каком-то кооперативе, садовом товариществе или в коттеджном поселке и если у вас есть грызуны, надо потребовать их уничтожения. Не посещать никаких закрытых заброшенных жилищ, где наверняка живут грызуны и там просто получить дозу [патогена], — отметил эксперт.

По словам эпидемиолога, при первых признаках заражения следует немедленно обратиться за медицинской помощью, передает News.ru.

В четверг, 14 мая, Онищенко заявил, что на создание вакцины от хантавируса, вспышка которого случилась на круизном лайнере у берегов Испании, потребуется несколько лет.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога и аллерголога Владимира Болибока, как распростроняется новый вирус и существуют ли методы его лечения.