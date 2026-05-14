Умер живописец Юрий Павлов

Российский живописец, почетный член Российской академии художеств (РАХ) Юрий Павлов умер в возрасте 94 лет, сообщили в Telegram-канале РАХ.

"Российская академия художеств и вся российская культура понесли тяжелую утрату. 12 мая 2026 года на 95-м году жизни скончался Юрий Сергеевич Павлов (1932-2026) - известный российский живописец, почетный член Российской академии художеств", - говорится в сообщении.

Прощание с художником пройдет 15 мая в 12:00 в Храме Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот.

Павлов был выпускником Московской средней художественной школы и Московского государственного художественного института имени В.И.Сурикова и впоследствии отражал традиции московской школы живописи в своих работах.

"Его произведения наполнены красотой авторского мировоззрения, их отличает богатое содержание и большое разнообразие тематики, широта диапазона жанров. Сюжетные картины и пейзажи, портреты и натюрморты, сцены древнерусской истории, образы выдающихся исторических личностей и наших современников - за 60 лет творческой деятельности он выполнил огромное количество многоплановых и разнообразных живописных циклов и работ", - подчеркнули в РАХ.

Работы Павлова можно найти в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Музее А.С.Пушкина, а также частных собраниях.

В Российской академии художеств также выразили соболезнования близким и коллегам мастера и отметили, что академия ценит его талант и большой вклад в развитие отечественного художественного пространства.