С 15 мая в Удмуртии ожидается аномальная жара

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 15 по 19 мая ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Температура воздуха будет на семь и более градусов по Цельсию превышать норму для этого времени года (норма +10...+13°С).

Напомним, с 1 мая в Удмуртии действует особый противопожарный режим. Запрещается разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и порубочные остатки, проводить огневые и сварочные работы, готовить на кострах и мангалах вне оборудованных площадок.

Как отметили в МЧС Удмуртии, за нарушение режима предусмотрены штрафы:

- для граждан — до 20 тыс. рублей;

- для должностных лиц — до 60 тыс. рублей;

- для ИП — до 80 тыс. рублей;

- для юрлиц — до 800 тыс. рублей.