Умер "российский Бэнкси"

В возрасте 88 лет ушёл из жизни Владимир Овчинников, художник и краевед из Боровска. Его смерть наступила после продолжительной болезни. Об этом пишет Kaluga 24.

Владимир Овчинников, который прославился своими настенными росписями в родном Боровске, скончался на 89-м году жизни. Он был не только художником, но и кандидатом экономических наук, окончившим строительный институт МИСИ.

Овчинников учился живописи самостоятельно и стал известным благодаря своим уникальным работам, среди которых выделяются «Звездолет Овчинникова», «Глобус Боровска» и «Космический ковчег».

Его творчество также включает в себя портреты выдающихся личностей, таких как Константин Циолковский и Николай Гоголь. В 2010-х годах Овчинников активно работал над созданием мемориальной галереи в честь жертв сталинских репрессий, однако его усилия неоднократно сталкивались с вандализмом.

Овчинников оставил после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять и восхищать жителей Боровска и за его пределами. Его работы будут жить в памяти тех, кто знал и ценил его творчество.

