14 мая: какой праздник отмечают в России и мире

14 мая в России отмечают День фрилансера. В мире празднуют День рождения вазелина и День смешных нелепиц. День рождения 14 мая отмечают австралийская актриса Кейт Бланшетт и британский актер Тим Рот. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 14 мая — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Праздники в России

День фрилансера

День фрилансера отмечают в России ежегодно 14 мая. Дата приурочена к годовщине открытия первой отечественной биржи фриланса в 2005 году.

С английского слово Freelancer переводится как «свободный художник». Фрилансерами называют людей, работающих удаленно с одним или несколькими заказчиками без постоянного трудоустройства.

Первые фрилансеры появились в США в 1970-х годах. Хотя сам термин употреблялся еще в книге «Айвенго», опубликованной в 1819 году. Автор произведения Вальтер Скотт описал этим словом наемного воина, «вольного копьеносца».

Праздники в мире

День рождения вазелина

Формула вазелина была разработана в 1872 году американским химиком британского происхождения Робертом Чезбро. Свое изобретение он запатентовал 14 мая 1878 года. К идее разработки вазелина Чезбро подтолкнули наблюдения за нефтяниками, которые мазали свои ожоги массой из отходов производства, внешне напоминавшей мягкий парафин.

В наши дни вазелин в качестве составного компонента используется практически во всех областях, начиная от пищевой промышленности, заканчивая ракетно-космической индустрией.

Какие еще праздники отмечают в мире 14 мая

День смешных нелепиц; День вежливости в США; День инженера в Чили.

Какой церковный праздник 14 мая

День иконы Божией Матери «Нечаянная радость»

Сюжетом для этой иконы послужило предание из книги святителя Димитрия Ростовского «Руно орошенное»: некий юноша, одержимый грехами, регулярно молился у иконы Богородицы, при этом не переставая вести порочную жизнь. Однажды после молитвы он увидел, что изображение Девы Марии на иконе ожило, а у маленького Христа открылись кровоточащие раны.

Юноша в ужасе спросил, что происходит, и Богоматерь ответила ему: люди своими грехами вновь и вновь распинают Иисуса. Только тогда молодой человек осознал свое грехопадение и долго молился перед иконой о прощении. После этого он оставил прежнюю жизнь и провел все последующие годы в благочестии.

Какие еще церковные праздники отмечают 14 мая

День памяти пророка Иеремии; День памяти преподобного Пафнутия Боровского; День памяти преподобного Герасима Болдинского; День памяти священномученика Макария.

Приметы на 14 мая

Если 14 мая небо чистое и ясное, то и лето будет такое же. Если в этот день облачно, то зима будет ранней и морозной. Если вечером появилась роса, то следующие дни будут ясными.

Кто родился 14 мая

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Джордж Лукас родился 14 мая 1944 года. Широкому зрителю он известен как создатель саги «Звездные войны» и серии фильмов об Индиане Джонсе. Входит в тройку самых богатых знаменитостей Голливуда. По оценкам экспертов, состояние режиссера превышает пять миллиардов долларов.

Американский интернет-предприниматель Марк Цукерберг родился 14 мая 1984 года. Является соучредителем и председателем компании Meta (запрещена на территории РФ). Прославился как создатель одного из самых посещаемых сайтов в мире. В 23 года стал самым молодым миллиардером по версии Forbes.

Кто еще родился 14 мая

Анна Михалкова (52 года) — российская актриса; София Коппола (55 лет) — американский режиссер, сценарист, актриса, лауреат «Оскара»; Кейт Бланшетт (57 лет) — австралийская актриса; Тим Рот (65 лет) — британский актер; Роберт Земекис (74 года) — американский кинорежиссер.