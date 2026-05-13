Части россиян пообещали град и грозы

На юге европейской части России в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами и градом. Такую погоду части россиян пообещала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По информации синоптика, в четверг и пятницу, 14 и 15 мая, в регионе прогнозируется неустойчивая погода. Она уточнила, что дожди будут кратковременными, а грозы и град — локальными. Порывы ветра при этом будут достигать 25 метров в секунду, добавила Макарова.

Ранее синоптик сообщила, что самым дождливым днем нынешней недели в Москве окажется 15 мая. Так, в ночные часы в пятницу в городе выпадет один-пять миллиметров осадков, а днем — еще три-восемь миллиметров.