Познер высказался о смерти Молчанова

Ведущий программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов был честным человеком и истинным журналистом, который не шел на компромиссы. Как сообщает News.ru, об этом заявил Владимир Познер.

Напомним, что о смерти 75-летнего Молчанова стало известно 13 мая. Причина смерти не уточняется, однако источники СМИ заявляют, что за 2025 год журналиста госпитализировали в больницу пять раз с резкими болями в животе. В прошлом ему пересадили печень из-за онкологического заболевания.

Познер отметил, что знал Молчанова, когда тот еще не был журналистом. Его программа «До и после полуночи», по мнению коллеги, остается одной из лучших на советском и русском телевидении.

«Владимир Молчанов был человеком честным, не шел ни на какие компромиссы, не прогибался, оставался журналистом до конца, в отличие от многих его коллег», — добавил Познер.

Телеведущий высказал сожаление из-за смерти Молчанова и выразил надежду, что его будут помнить.