Досрочный этап ЕГЭ-2026 прошел без сбоев

Досрочный этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году прошел штатно и без каких-либо серьезных технических сбоев. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Экзамен прошел штатно, в нормальной рабочей обстановке, без каких-то серьезных технических сбоев", – доложил Музаев.

Он уточнил, что в досрочном этапе ЕГЭ-2026 приняли участие 2 271 человек.

Отдельно глава ведомства отчитался о пробных экзаменах, которые по поручению премьера провели во всех регионах страны. Процедуру организовали 20 апреля, и она охватила 600 тысяч одиннадцатиклассников и 1,5 миллиона девятиклассников. Он добавил, что пробный экзамен помогает психологически разгрузить школьников и увидеть весь объем материала.

Ранее сообщалось, что для получения школьного аттестата в 2026 году российским выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку, а также получить оценку "удовлетворительно" (три балла) по математике базового уровня. При этом для университетов установлены значительно более высокие проходные пороги.