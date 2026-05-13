Умер ведущий программы «Время»

Умер советский и российский журналист, телеведущий Владимир Молчанов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его коллега Юрий Рост.

© Lenta.ru

«Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг», — написал Рост в публикации, подчеркнув, что потеря является по-настоящему невосполнимой.

Причины смерти пока не раскрываются.

Ранее Mash писал, что Молчанова госпитализировали с болями в животе пятый раз за год. Тогда врачи сняли воспаление, стабилизировали состояние и через неделю отпустили домой. В 2021 году Молчанову пересадили печень из-за онкологии, а год спустя он перенес инфаркт.