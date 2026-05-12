Индекс счастья россиян снизился до минимума

Индекс счастья россиян в апреле снизился до минимума 2011 года

Вечерняя Москва

По итогам апреля индекс счастья россиян составил 52 пункта из 100 возможных. Этот показатель стал самым низким с сентября 2011 года, когда он составил 41 пункт. Об этом стало известно во вторник, 12 мая, из инфографики, опубликованной на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно ей, в марте показатель счастья граждан находился на четыре пункта выше. Представители центра объяснили, что этот рейтинг формируется из ответов на вопросы респондентов: «Если говорить в целом, вы счастливы или нет?» Количество россиян, которые считают себя определенно счастливыми, также сократилось — показатель упал на два пункта.

Счастливее всего граждане России чувствовали себя в декабре 2025 года. Тогда индекс возрос до 66 пунктов, но после Нового года начал снижаться, передает сайт ВЦИОМ.

Согласно исследованию, по-настоящему счастливыми себя чувствуют 52 процента россиянок. Респондентки рассказали, что им не хватает финансовой стабильности, здоровья, эмоций и новых впечатлений. В связи с этим кандидат психологических наук Анастасия Лысакова выразила мнение, что несчастными женщин делают социальные стереотипы о том, что нужно обязательно выйти замуж и нарожать детей.