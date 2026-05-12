Россия развернула систему «Периметр» против хантавируса

Роспотребнадзор совместно с Пограничной службой РФ принял экстренные меры по усилению пропускного контроля на российской границе. Цель ведомства — предотвратить возможный завоз хантавируса Андес, который стал причиной недавней гибели людей на круизном лайнере MV Hondius.

© Московский Комсомолец

«В целях недопущения завоза хантавируса Андес на территорию России Роспотребнадзором совместно с пограничной службой Российской Федерации приняты меры, направленные на усиление пропускного контроля на границе. Также для оценки и минимизации рисков используется система "Периметр"», — сообщает ведомство в своем канале на платформе «Макс».

Специалисты отмечают, что вирус Андес нехарактерен для Евразийского континента и распространен преимущественно в странах Нового Света. Природным резервуаром инфекции является карликовый рисовый хомяк, обитающий в Аргентине и Чили.

«Климатические условия Российской Федерации для него неприемлемы, что существенно снижает риск его появления на территории страны», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Тем не менее, ведомство сохраняет бдительность на фоне сообщений ВОЗ о выявлении 11 случаев заражения, девять из которых подтверждены как вирус Андес, среди пассажиров и экипажа лайнера, следовавшего из Южной Америки.