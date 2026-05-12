Режим беспилотной опасности объявили в Челябинской области. Об этом во вторник, 12 мая, сообщила пресс-служба регионального правительства.

© Вечерняя Москва

В связи с ЧС в регионе могут быть перебои в работе связи и доступа к интернету.

— Запрещена фото- и видеосъемка БПЛА, последствий их применения, работы ПВО. Эта информация позволит противнику определить координаты ударов, оценить эффективность атак и спланировать новые нападения, — говорится в заявлении правительства в VK.

За ночь 12 мая силы противовоздушной обороны ликвидировали 27 украинских беспилотников над регионами России.

7 мая режим беспилотной опасности ввели на территории Чечни. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «киевский режим в неонацистском угаре» активизировался перед 9 Мая.