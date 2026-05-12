Названа причина смерти актера Вадима Александрова

Причиной смерти заслуженного артиста России, актера из сериала «Папины дочки» и фильма «Усатый нянь» Вадима Александрова стала травма головы в результате падения.

© Kino-teatr.ru

Об этом во вторник, 12 мая, сообщила его семья.

— Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился, — сказал один из родственников артиста.

При этом Александров долгое время боролся с онкологией, однако его смерть не связана с заболеванием.

— Он стал дрызгать на глазах за последние пару месяцев. Очень исхудал, у него уже было просто отвращение к жизни, — приводит слова члена семьи актера РИА Новости.

Умер актер из "Папиных дочек" и "Усатого няня"

Вадима Александрова не стало 8 мая. Ему было 87 лет. Он окончил училище имени Щепкина в 1962 году, после работал в ЦДТ. Также артист состоял в труппе Театра-студии под руководством Олега Табакова. За свою карьеру актер снялся почти в 150 проектах, включая «Кин-дза-дза!», «Берегите мужчин!», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Женщина, которая поет». Помимо театра и кино, он озвучивал фильмы и сериалы.