13 мая: какой праздник отмечают в России и мире

13 мая в России отмечают День Черноморского флота Военно-морского флота РФ, а также День охранно-конвойной службы МВД. Жители других стран отмечают Всемирный день коктейля и День одуванчиков. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 13 мая — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Праздники в России

День Черноморского флота ВМФ РФ

День Черноморского флота ВМФ РФ отмечают ежегодно 13 мая. Официально праздник учредили в 1996 году. Дата приурочена к годовщине создания Черноморского флота — соответствующий указ императрица Екатерина II подписала в 1783 году.

Сейчас Черноморский флот России обеспечивает безопасность страны на южных рубежах. В его состав флота входят подводные лодки, надводные корабли, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, морская пехота, а также части сухопутных и береговых войск.

День охранно-конвойной службы МВД

День подразделений охранно-конвойной службы российской полиции учрежден в 2002 году приказом МВД РФ. Дату выбрали неслучайно: 13 мая 1938 года приказом НКВД СССР был утвержден Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции.

При этом история конвойной полиции в стране началась гораздо раньше, еще при Петре I. Император учредил воинские гарнизоны для обеспечения безопасности внутри границ. Позже, при Александре I, была образована конвойная стража России.

Сейчас представители охранно-конвойной службы полиции России охраняют и сопровождают тех, кто заключен под стражу.

Праздники в мире

Всемирный день одуванчиков

Считается, что всемирный день одуванчиков придумали жители французского городка Ои, которые очень любили этот цветок. Такая благодарность растению вполне объяснима: из одуванчиков французы готовят супы, салаты и даже варенье. Кусочки растения добавляют в сыр и выпечку, а из корней делают напиток, который вполне может заменить кофе.

Отмечают День одуванчика и в России. Как правило, в школах и детских садах дети создают поделки, посвященные цветку. В библиотеках и музеях устраивают тематические мастер-классы, выставки и лекции.

Какие еще праздники отмечают в мире 13 мая

Всемирный день коктейля; День леденцов от кашля; Всемирный день техники для будущего; День рождения застежки-липучки; Международный день хумуса.

Какой церковный праздник 13 мая

День памяти апостола Иакова Заведеева

Апостол Иисус Христос.

Согласно сказаниям, Иаков после сошествия Святого Духа проповедовал в Испании и других странах. Позже вернулся в Иерусалим, где активно обличал фарисеев и книжников в жестокости и неверии. Не в силах самостоятельно поспорить с Иаковом иудеи наняли волхва Гермогена, чтобы тот опроверг доводы апостола о том, что Христос — истинный Мессия. Но в итоге Гермоген сам уверовал в Христа и сжег свои магические книги. Тогда иудеи донесли на Иакова царю Ироду Агриппу, который приказал казнить святого.

День памяти епископа Игнатия

Епископ Игнатий, в миру Дмитрий Брянчанинов, родился в 1807 году. С детства он проявлял интерес к религии, а в 20 лет, окончив инженерное училище, стал послушником Александро-Свирского монастыря.

Монашество было крайне противопоказано Игнатию, так как с юности он болел туберкулезом. Несмотря на это святой продолжал стремиться к духовной жизни и уже в 1833 году по рекомендации Николая I Игнатий был назначен Санкт-Петербургской Троице-Сергиевой пустыни. Своим грамотным управлением Игнатий снискал уважение в духовных кругах и среди народа. В конце 1850-х святой уже возглавил Кавказскую и Черноморскую епархию.

Потомкам отец Игнатий оставил множество духовных сочинений, проповедей и трактатов. В том числе «Слово о человеке», «Слово о чувственном и о духовном видении духов», ряд посланий против ересей и расколов.

Какие еще церковные праздники отмечают 13 мая

Обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского; День памяти святителя Дона́та, епископа Еврийского; Обре́тение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского (IV).

Приметы на 13 мая

Если 13 мая с утра чистое небо, то лето будет солнечным; Дым из труб идет коромыслом — к потеплению; Если ветер стихает — стоит ждать заморозков.

Кто родился 13 мая

Актер Роберт Паттинсон родился 13 мая 1986 года. Широкую известность получил благодаря ролям Седрика Диггори в серии фильмов о Гарри Поттере и вампира Эдварда Каллена в «Сумерках». Позже актер решил отойти от привычных образов и снялся в таких картинах, как «Маяк», «Довод», «Бэтмен» и других популярных фильмах.

В прошлом Паттинсон играл в группе Bad Girls, а также написал две песни к фильму «Сумерки». Известно, что актер коллекционирует электрогитары.

Советская и российская эстрадная певица Мария Распутина родилась 13 мая 1964 года. Настоящее имя — Алла Агеева. Широкую известность получила в 1990-е, с выходом песен «Живи, страна», «Играй, музыкант», «Отпустите меня в Гималаи» и других. Помимо песен, Маша Распутина запомнилась зрителю ярким имиджем: на концертах и в клипах она чаще всего носила короткие юбки и делала броский макияж.

Кто еще родился 13 мая

Лина Данэм (40 лет) — американская актриса, продюсер, писательница; Александр Рыбак (40 лет) — норвежский певец белорусского происхождения, победитель «Евровидения-2009»; Иван Реон (41 год) — британский актер, известный по роли Рамси Болтона в сериале «Игра престолов»; Харви Кейтель (87 лет) — американский продюсер и актер; Дафна Дюморье (1907-1989) — английская писательница.