Названы дата и место прощания с правнучкой Ленина

Прощание с двоюродной правнучкой советского вождя Владимира Ленина Еленой Ульяновой пройдет в Москве. Дату и место прощания назвали в пресс-службе заповедника «Горки Ленинские», сообщение передает РИА Новости.

Уточняется, что отпевание пройдет 13 мая в Церкви иконы Божией Матери Знамение в Марьине-Знаменском в Красногорске.

Прощание же состоится в тот же день в Митинском крематории, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ульянова умерла 8 мая. Причиной смерти стала острая инфекция. Ей было 47 лет.