Россиянин ловит щук на собственном огороде после паводка

Житель Саранска Виктор Ефремов воспользовался последствиями разлива реки Инсар для необычного промысла на своей земле в Лямбирском районе. После отступления воды на участке образовался водоем, в котором остались заперты речные обитатели.

Каждую весну территория домовладения Виктора Ефремова оказывается в зоне подтопления из-за близости реки Инсар. В текущем году после снижения уровня паводковых вод в низине посреди огорода образовалось небольшое озеро. Садовод обнаружил, что вместе с водой на его грядки пришла рыба, которая не успела вернуться в основное русло. Для сбора улова мужчине не потребовались снасти — он использовал обычный сачок прямо возле дома.

В самодельном «заливе» оказались караси, плотва и две щуки. По словам Виктора Ефремова, одна из хищниц достигала примерно 50 сантиметров в длину и была толщиной с руку. Крупная рыба стала основой для домашних котлет, в то время как мелкая плотва и ерши все еще остаются в озерце на участке. Хозяин отмечает, что из-за оставшейся в низине рыбы его сезон необычного огородного промысла продолжается.

Мужчина подчеркивает, что подобная ситуация повторяется регулярно, превращая его из дачника в рыбака. Несмотря на неудобства от ежегодного затопления, возможность ловить щук сачком прямо на месте будущих посадок стала для него привычным весенним развлечением.