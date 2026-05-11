Молодежь передумала поступать в вузы по одной причине

Бурный рост популярности высшего образования, наблюдавшийся последние полвека, замедлился по всему миру, выяснили «Известия». Как показали данные Федерального резервного банка Нью-Йорка, почти 43% американских выпускников к концу 2025 года были «недозаняты», то есть трудились на должностях, не требующих диплома.

© Московский Комсомолец

Схожая ситуация в Британии, где «премия за диплом» сократилась вдвое с 2007 года, и в КНР, где безработица среди молодёжи превышает 20%.

Научный сотрудник Института Гайдара Ольга Магомедова пояснила, что кризис сильнее всего проявляется там, где навыки самообучения ценятся выше академических знаний. Первыми под удар попали гуманитарии: в туризме вузы массово выпускают менеджеров, тогда как отрасль остро нуждается в линейном персонале.

При этом сам сектор высшей школы работал как конвейер, что в Америке число айтишников подскочило на 110%, а вакансий для них — лишь на 6%.

Проблема актуальна и для Москвы — доля граждан с дипломом в РФ одна из самых высоких на планете. Эксперт Борис Илюхин признал, что массовость набора снижает качество подготовки.

По статистике ВШЭ, четверть выпускников вузов трудятся не по специальности, а среди окончивших колледжи эта доля доходит до 44%. Одна из причины — отрыв программ от бизнеса и слабость стажировок.