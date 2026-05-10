На Краснодарский край обрушился смерч

Водители заметили смерч на трассе Армавир — Отрадная в Краснодарском крае. Вихрь сорвал крыши с построек у дороги и исчез, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, смерчи чаще образуются на юге из-за сочетания высокой температуры и влажности, а их скорость внутри воронки может превышать 100-150 метров в секунду.

При этом скорость перемещения самого вихря составляет обычно 40-60 километров в час.

Журналисты заметили, что в некоторых регионах Краснодарского края прошел град, были сильные грозы.

Напомним, что летом 2025-го года смерч обрушился на один из пляжей в поселке Агой Краснодарского края, поднял в воздух катамаран и обрушил его на постройку на берегу. Отдыхающие при этом не пострадали.