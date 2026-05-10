Развенчаны 7 мифов о Владе Листьеве

Влад Листьев, известный телеведущий, первый глава «Первого канала», был убит в марте 1995 года. Вместе с тем, мифы о его жизни все еще курсируют в интернете, рассказал журналистам «Комсомольской правды» писатель Евгений Додолев.

По данным газеты, большая часть заблуждений о жизни телеведущего базируется на слухах, сплетнях, высказываниях друзей и противников Листьева — люди верят в то, во что желают верить, а не в реальность.

Додолев заметил, что на первом месте среди мифов стоит история о том, что Листьева убили за желание отменить рекламу на ТВ. Он добавил, что это в корне не соответствует действительности — журналист хотел лишь навести порядок в этой сфере, канализировав рекламные потоки.

Многие уверены, пояснил писатель, что Листьев был мажором, потомком известных обеспеченных родителей, родился с золотой монетой в руках.

Это не так — детство будущего известного телеведущего прошло в обшарпанном одноэтажном бараке на 43 квартиры. Его родители были алкоголиками, отец умер, когда Владу исполнилось 17 лет.

Листьев сделал себя сам — пахал, выжил там, где другой бы безусловно сломался, в прямом смысле выбрался, вылез из барака.

По словам биографа, Владислав Николаевич, вопреки до сих пор гуляющим слухам, не дружил со своими соведущими, с некоторыми из них даже общался не напрямую, а через посредников.

На четвертом месте среди мифов — устойчивое заблуждение, что «очаровашка и шармер» Листьев был бабником.

В какой-то степени это так, у журналиста было три жены, возможно, были любовницы, но он значительно уступал в масштабах похождений своим современникам, коллегам, звездам шоубиза, «экстремально распущенным, тонущим в океане пресловутого харассмента», отметил Додолев.

Многие до сих пор обвиняют Листьева в том, что он безжалостно насаждал чужие форматы и не создал ничего аутентичного — срисовал все ключевые проекты, такие как «Поле чудес», «Час пик», «Угадай мелодию», на Западе, бездумно воплотил их на российском ТВ.

Писатель объяснил, что телеведущий действительно ориентировался на западные проекты, но при реализации ориентировался на российские реалии, стремился адаптировать программы, встроить их в российскую действительность, аккуратно пересадить на отечественную почву.

Среди обывателей и журналистов бытует мнение, что Листьев не желал становиться администратором, не хотел возглавлять Первый канал. Это тоже не соответствует действительности — у Влада были амбиции, желание получить руль, подняться еще на одну ступеньку.

В списке мифов также значительное место занимает заблуждение, скорее даже вера, в то, что Листьева убили как журналиста.

На самом деле это не так. Его казнили как бизнесмена, как человека, который крутился в огромных финансовых потоках, констатировал Додолев. Он добавил, что не исключает и другую версию — мести из ревности.

Писатель уточнил, что версию убийства из-за денег первой озвучила политик Ирина Хакамада, бизнес-леди со значительным опытом.