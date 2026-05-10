Раскрыта тайна похорон Плисецкой и Щедрина

В Москве на Новодевичьем кладбище появилась могила легендарной балерины Майи Плисецкой и ее супруга, композитора Родиона Щедрина. Вместе с тем, поклонники и близкие люди не были оповещены о похоронах, церемония прошла сухо и без освещения, пишет «Комсомольская правда».

Журналисты напомнили, что артистка скончалась в Германии 11 лет назад, 2 мая 2015 года, а её муж — 29 августа 2025 года.

Согласно завещанию, тела знаменитостей требовалось сжечь, оба праха соединить, затем развеять над Россией. Документ был оглашен публично, представители Международного фонда Плисецкой и Щедрина подтвердили его подлинность.

Журналисты заметили, что никто не спешил исполнять завещание, кроме того, судьба праха Щедрина была неизвестной — его душеприказчик Владимир Т. публично признал, что не знает, где находится урна.

Родственники отмалчивались, либо отвечали уклончиво, предлагали обращаться в Большой театр за информацией.

В ноябре 2025 года стало известно, что прах супругов — половину его — развеяли над Окой в соответствии с завещанием. Вторую половину захоронили в апреле, в нарядных немецких урнах на Новодевичьем кладбище.

По данным газеты, брат Плисецкой, Азарий Михайлович, практически ничего не знал ни о мероприятии на Оке, ни о похоронах. Неизвестно даже, присутствовал ли он на обеих церемониях.

Обозреватели констатировали, что вопросов остается очень много, непонятно, почему все было проведено тихо и без широкого освещения. Тем не менее, есть большой плюс во всей истории — в России наконец-то появилась могила Щедрина и Плисецкой, фанаты могут посетить ее и оставить цветы.