Названы главные факторы успешной сдачи ЕГЭ

Успех на ЕГЭ зависит не от тревожности и ночной зубрежки, а от состояния нервной системы и грамотной организации подготовки, сообщила эксперт Минпросвещения.

Психолог дала рекомендации: заниматься не более 6 академических часов в день (больше — снижает эффективность вдвое), делать перерывы по 15-20 минут и использовать технику «квадратного дыхания» (вдох 4 сек. — задержка 4 сек. — выдох 4 сек. — задержка 4 сек.).